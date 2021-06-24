ФК "Ахмат" обратился в арбитражный суд с требованием снять блокировку YouTube-канала

ТАСС, 24 июня. Грозненский футбольный клуб "Ахмат" обратился в арбитражный суд с иском к Google с требованием снять блокировку YouTube-канала. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Канал "Ахмата" на видеохостинге был заблокирован в начале года.

"Спорт нейтрален и находится вне политики. Мы убеждены, что право на свободу информации и право на спорт получат должную защиту как в рамках российской правовой системы, так и со стороны уполномоченных международных институтов. Мы уверены в поддержке грозненцев международным спортивным сообществом", - заявил генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров.

Минфин США ранее внес в санкционные списки ряд физических и юридических лиц, в том числе из РФ, связанных с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Санкции, в частности, были введены в отношении футбольного клуба "Ахмат", организации Absolute Championship Akhmat (ACA), клуба смешанных единоборств "Ахмат".