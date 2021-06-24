Порядка 110 тыс. болельщиков посетили матчи группового этапа Евро в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Около 110 тыс. болельщиков посетили матчи группового этапа чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге. Об этом на пресс-конференции по итогам группового этапа турнира сообщил министр спорта России Олег Матыцин.

В Петербурге прошли матчи Бельгия - Россия (3:0), Польша - Словакия (1:2), Финляндия - Россия (0:1), Швеция - Словакия (1:0), Финляндия - Бельгия (0:2), Швеция - Польша (3:2). Также город примет один из четвертьфинальных матчей.

"Порядка 110 тыс. зрителей постелили матчи непосредственно на стадионе", - сказал Матыцин. Он добавил, что наибольшее число зрителей было на матче между сборными России и Бельгии - около 26 тыс. человек.

Чемпионат Европы проходит в 11 городах и завершится 11 июля.