{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Евро-2020

Матыцин назвал неудовлетворительным результат сборной России на Евро

Россияне не смогли выйти из группы, заняв последнее место
Министр спорта РФ Олег Матыцин Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Валерий Шарифулин/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин назвал неудовлетворительным результат выступления на чемпионате Европы по футболу сборной России, которая не смогла выйти в плей-офф. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам завершившегося группового этапа чемпионата.

На эту тему
Матыцин призвал провести реформы после неудачного выступления сборной России на Евро
Матыцин призвал провести реформы после неудачного выступления сборной России на Евро

Сборная России завершила выступление на чемпионате Европы, заняв последнее, четвертое место в группе B. Команда одержала победу над сборной Финляндии (1:0) и потерпела два поражения - от бельгийцев (0:3) и датчан (1:4).

"Эмоционально все были сильно разочарованы, результат неудовлетворительный", - сказал Матыцин.

Министр добавил, что те задачи, которые ставили Министерство спорта РФ и Российский футбольный союз перед сборной, не выполнены. Он также отметил, что в ближайшее время будет проведен анализ выступления. При этом Матыцин призвал не принимать "горячительных решений".

Чемпионат Европы завершится 11 июля.

Теги
Евро-2020
Евро-2020
Зону просмотра игр Евро на Дворцовой площади в Петербурге откроют в запланированные сроки
Максимальную численность зрителей на ней обсудят с Роспотребнадзором и установят в соответствии с рекомендациями ведомства
Читать полностью