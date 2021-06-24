Матыцин назвал неудовлетворительным результат сборной России на Евро

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин назвал неудовлетворительным результат выступления на чемпионате Европы по футболу сборной России, которая не смогла выйти в плей-офф. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам завершившегося группового этапа чемпионата.

Сборная России завершила выступление на чемпионате Европы, заняв последнее, четвертое место в группе B. Команда одержала победу над сборной Финляндии (1:0) и потерпела два поражения - от бельгийцев (0:3) и датчан (1:4).

"Эмоционально все были сильно разочарованы, результат неудовлетворительный", - сказал Матыцин.

Министр добавил, что те задачи, которые ставили Министерство спорта РФ и Российский футбольный союз перед сборной, не выполнены. Он также отметил, что в ближайшее время будет проведен анализ выступления. При этом Матыцин призвал не принимать "горячительных решений".

Чемпионат Европы завершится 11 июля.