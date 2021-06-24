Минспорт обсудит с РФС лимит на легионеров в свете результата сборной России на Евро

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Министерство спорта РФ обсудит с Российским футбольным союзом (РФС) лимит на легионеров в российских клубах после неудачного выступления сборной России на чемпионате Европы, сообщил на пресс-конференции министр спорта России Олег Матыцин.

"Что касается лимита на легионеров, я думаю, что это будет предметом нашего обсуждения с РФС. Примем, уверен, абсолютно адекватное решение", - сказал Матыцин.

Он добавил, что также видит проблему в разрозненности подготовки футболистов. "Я уверен, что надо в принципе совершенствовать систему управления в футболе. К сожалению, я это уже говорил сразу после неутешительного результата со сборной Дании, у нас разрозненно абсолютно развивается система детского футбола, профессиональные клубы и институт сборных команд", - сказал министр.

По его словам, министерство видит задачу в обеспечении взаимодействия этих трех уровней футбола, а также в работе с критериями отбора в сборные команды.

В последний раз лимит на легионеров реформировали в 2019 году. В настоящее время в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) действует лимит "8+17" - в заявке каждого клуба на чемпионат может быть максимум восемь иностранных футболистов.

Сборная России завершила выступление на чемпионате Европы, заняв последнее, четвертое место в группе B. Команда одержала победу над сборной Финляндии (1:0) и потерпела два поражения - от бельгийцев (0:3) и датчан (1:4).