Зону просмотра игр Евро на Дворцовой площади в Петербурге откроют в запланированные сроки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Зону просмотра матчей на Дворцовой площади в центре Санкт-Петербурга откроют, как и планировали, 2 июля, несмотря на введенные в городе ограничения из-за роста числа случаев заражения коронавирусом. Об этом на пресс-конференции сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский.

"Зона публичного просмотра матчей на Дворцовой площади в соответствии с заранее утвержденным планом начнет работать с 2 июля", - сказал Пиотровский.

Он добавил, что максимальную численность зрителей на ней обсудят с Роспотребнадзором и установят в соответствии с рекомендациями ведомства.

В Петербурге в настоящее время работает фан-зона на Конюшенной площади и у спорткомплекса "Юбилейный". Максимальная численность зрителей на Конюшенной площади изначально составляла 5 тыс. человек, однако затем власти Петербурга сократили ее до 3 тыс. человек, а также запретили продавать там еду. Меры были приняты из-за роста числа заражений коронавирусом в городе. У "Юбилейного" численность зрителей не может превышать 1 тыс. зрителей.

В отличие от других фан-зон, на Дворцовой площади не будет дополнительных развлечений для болельщиков.

Чемпионат Европы завершится 11 июля.