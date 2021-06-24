УЕФА отменил правило гостевого гола в еврокубках

ТАСС, 24 июня. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменил правило гостевого гола в еврокубковых турнирах с сезона-2021/22. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Теперь в случае ничьей по итогам двух встреч будут назначаться два дополнительных тайма по 15 минут и, при необходимости, серия пенальти. Также голы на выезде будут убраны из критериев для распределения мест в группах, когда две или более команды набрали одинаковое количество очков.

"Влияние этого правила сегодня противоречит его первоначальному предназначению, поскольку, по сути, теперь оно сдерживает домашние команды - особенно в стартовых матчах - от атакующего футбола, так как они опасаются пропустить гол, который даст их противникам существенное преимущество. Критике также подвергалась несправедливость, из-за которой команда хозяев должна забивать дважды после гола гостей, и особенно это касается дополнительного времени. Будет справедливо сказать, что домашнее преимущество сегодня уже не настолько значительно, как прежде. Принимая во внимание единообразие игрового стиля в Европе, а также множество различных факторов, которые привели к снижению преимущества домашнего поля, исполнительный комитет УЕФА принял верное решение согласиться с точкой зрения, что гол на выезде больше не должен иметь больший вес, чем мяч, забитый дома", - заявил президент УЕФА Александер Чеферин.

Правило гостевого гола было введено УЕФА в 1965 году в Кубке обладателей кубков, а позже распространилось на все турниры под эгидой УЕФА. Согласно данному правилу, если общий счет забитых мячей по результатам двух матчей равный, победителем пары объявляется команда, игроки которой забили больше голов на поле соперника.

Как отмечают в УЕФА, статистика, ведущаяся с середины 1970-х, свидетельствует о продолжающемся снижении соотношения количества домашних побед к гостевым (от 61%/19% до 47%/30%), а также соотношения среднего числа голов хозяев/гостей (с 2,02/0,95 до 1,58/1,15) в мужских турнирах.