Колосков назвал правильным решение отменить правило гостевого гола в еврокубках

В четверг УЕФА отменил правило выездного гола в еврокубковых турнирах с сезона-2021/22. Теперь в случае ничьей по итогам двух встреч будут назначаться два дополнительных тайма по 15 минут и, при необходимости, серия пенальти.

"Покажет только практика, пойдет ли это на пользу или нет, - сказал Колосков. - Во-первых, в любом случае считать гостевой гол за два - это некорректное решение, оно не вписывается ни в какие рамки правил игры. Во-вторых, это решение было принято не в кулуарах УЕФА, а предложено клубами, они посчитали, что это анахронизм, он никому не нужен. Мое мнение - абсолютно правильное решение".

Правило гостевого гола было введено УЕФА в 1965 году в Кубке обладателей кубков, а позже распространилось на все турниры под эгидой УЕФА. Согласно данному правилу, если общий счет забитых мячей по результатам двух матчей равный, победителем пары объявляется команда, игроки которой забили больше голов на поле соперника.