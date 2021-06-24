Даниил Медведев вышел в полуфинал теннисного турнира на Мальорке

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:1 в пользу 25-летнего россиянина, посеянного на турнире под первым номером. Рууд имел пятый номер посева. В полуфинале Медведев сыграет с испанцем Пабло Карреньо-Бустой (четвертый номер посева).

Медведев занимает второе место в рейтинге ATP. Россиянин является обладателем 10 титулов под эгидой организации. На турнирах Большого шлема россиянин дважды выходил в финал (на Открытом чемпионате США - 2019 и на Открытом чемпионате Австралии в 2021 году).

22-летний Рууд располагается на 14-й строчке мирового рейтинга и имеет на счету один титул АТР. На Открытом чемпионате Австралии нынешнего сезона норвежец показал свой лучший результат на турнирах Большого шлема, дойдя до четвертого круга.

Турнир на Мальорке завершится 26 июня. Призовой фонд соревнования составляет $783 тыс.