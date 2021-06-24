Джамар Смит покинул баскетбольный клуб УНИКС

ТАСС, 24 июня. Американский атакующий защитник Джамар Смит покинул российский баскетбольный клуб УНИКС. Об этом сообщает пресс-служба казанской команды.

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Смит выступал за УНИКС с 2017 года.

В сезоне-2020/21 американец помог УНИКСу дойти до финала Еврокубка, что принесло казанской команде путевку в Евролигу на следующий сезон. В Единой лиге ВТБ УНИКС также занял второе место, уступив в финальной серии ЦСКА со счетом 0-3.

Ранее портал Sportando сообщал, что 34-летний баскетболист может продолжить карьеру в турецком клубе "Бахчешехир Колежи".

Смит был признан самым ценным игроком прошедшего сезона Еврокубка. Ранее в Европе он выступал за испанскую "Уникаху", французский "Лимож", германский "Брозе", израильский "Хапоэль" и чешский "Простеёв".