Сестры Аверины выступят на этапе Кубка вызова по художественной гимнастике в Москве

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Сестры Дина и Арина Аверины в июле выступят на этапе Кубка вызова в Москве. Об этом ТАСС рассказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова.

Соревнования пройдут с 8 по 13 июля.

"В Минске (на этапе Кубка вызова - прим. ТАСС) будет выступать Лала [Крамаренко] и, скорее всего, [Дарья] Трубникова, если все будет хорошо. Если будет какая-то травма, то будет выступать Катя Селезнева, а на этапе в Москве будут выступать Аверины", - сказала Винер-Усманова.

Этап Кубка вызова в Минске пройдет с 29 июня по 5 июля.

На этапе Кубка вызова в Москве выступят спортсменки из 17 стран. "Все собираются ехать, для спорта тут не должно быть закрыто, потому что будут Олимпийские игры. Поэтому спортсменов из разных зон все равно пропускают", - отметила глава ВФХГ.