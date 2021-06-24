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Олимпиада в Токио

Винер-Усманова заявила, что не планирует ехать на Олимпийские игры

Глава федерации художественной гимнастики рассказала, что будет контролировать выступления подопечных дистанционно
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова не планирует отправляться со сборной России на Олимпийские игры в Токио. Об этом она рассказала ТАСС.

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Олимпийский турнир по художественной гимнастике пройдет с 6 по 8 августа.

"У меня был ковид, и врачи запретили мне далеко лететь. Я проводила соревнования в Рио (на Олимпиаде 2016 года - прим. ТАСС) по мониторам: на одном [Маргарита] Мамун, на втором мониторе [Яна] Кудрявцева, на третьем тренировка групповых упражнений, на четвертом мониторе шли соревнования, и меня тренер спрашивал, кто сейчас выступает. Поэтому я была везде, и сейчас чемпионат Европы я тоже так провела. Мне так удобнее, больше ошибок вижу", - сказала она.

Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа. Чемпионат Европы по художественной гимнастике проходил в Болгарии с 9 по 13 июня. На Олимпиаде 2016 года российские спортсменки завоевали золотые медали в обеих дисциплинах - в личном и групповом многоборье.

Теги
Винер-Усманова, Ирина АлександровнаОлимпиада в Токио
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