Теннисистка Калинская вышла в основную сетку Уимблдона

ТАСС, 24 июня. Российская теннисистка Анна Калинская обыграла представительницу Австралии Присциллу Хон в финале квалификации Уимблдона.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 1:6, 7:5 в пользу 22-летней россиянки.

Калинская занимает 111-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На Уимблдоне 2020 года она завершила выступление в первом круге. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход во второй раунд US Open (2019, 2020).

Уимблдон пройдет с 28 июня по 11 июля. Призовой фонд соревнований составит более €40 млн.