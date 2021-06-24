Бегунья Гуляева считает, что у нее очень мало шансов отобраться на Олимпиаду

ЧЕБОКСАРЫ, 24 июня. /ТАСС/. Александра Гуляева, ставшая в четверг чемпионкой России по легкой атлетике в беге на 800 метров, считает, что у нее мало шансов на участие в Олимпиаде. Такое мнение Гуляева высказала ТАСС.

В июне Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) одобрила заявку Гуляевой на выступления в международных соревнованиях в нейтральном статусе. На Олимпийских играх в Токио смогут выступить не более 10 спортсменов из России из-за санкций в отношении национальной федерации.

"Видимо, уже нет. Наверное, долго надо к этому готовиться психологически. Мне кажется, очень мало шансов. Если каким-то чудом получится, то буду несказанно рада, но все-таки немножко реализма надо оставлять", - сказала она.

Гуляева, пробежавшая в четверг 800 метров за 1 минуту 59,97 секунды, осталась довольна своим результатом. "В этот раз довольна, что такой результат получился, потому что были небольшие проблемы со здоровьем", - добавила собеседница.

В феврале Гуляева на зимнем первенстве страны пробежала 800-метровку за 1 минуту 59,90 секунды. На летнем чемпионате России 2020 года в Челябинске заняла первое место в беге на 800 и 1 500 метров.

Чемпионат России по легкой атлетике проходит в Чебоксарах с 23 по 27 июня.