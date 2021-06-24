Десятиборец Шкуренев сообщил, что до сих пор не получил ответа по нейтральному статусу

ЧЕБОКСАРЫ, 24 июня. /ТАСС/. Десятиборец Илья Шкуренев подал заявку на получение нейтрального статуса для выступления на международных соревнованиях по легкой атлетике одним из первых, но до сих пор ожидает ответа по ней. Об этом спортсмен сообщил журналистам в четверг.

"Я одним из первых подал [заявку], ожидал нейтрального статуса, не видел причины, почему мне не дать его, если до этого все время давали. Когда третьим списком вывесили 30 с лишним человек, я немножко опешил, психанул и еще раз отправил ту же заявку повторно", - сказал Шкуренев.

По его словам, сейчас он находится в ожидании ответа от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). "Просто жду. Волнует наша десятка [легкоатлетов на Олимпиаду в Токио], критерии попадания в нее. Просто ее будут формировать после чемпионата, а если не дадут [нейтральный статус], непонятно, что делать", - отметил спортсмен.

Он добавил, что в целом находится в хорошей степени готовности к соревнованиям. "Готовность очень хорошая, но в связи с этим нейтральным статусом не дали нормально выступить и реализоваться. Я хотел на соревнования в Гётцис, но у меня сразу все из-за статуса обрубилось", - добавил он.

Шкуренев в четверг победил в десятиборье на чемпионате России, он отметил, что на выступлении сказался недостаток соревновательной практики. "Высота подвела, в длину хорошие попытки были, что касается шеста, я вообще думал сойти, но потом понял, что не вариант", - сказал спортсмен, добавив, что весь сезон испытывал проблемы со спиной.

Шкуренев является серебряным призером чемпионата Европы 2018 года, он также завоевал золото зимнего чемпионата Европы - 2015, бронзовые награды летних чемпионатов Европы 2012 и 2014 годов. На чемпионате мира 2019 года в Катаре он показал четвертый результат.