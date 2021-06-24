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Лига чемпионов

Беглов выразил уверенность в успешном проведении финала Лиги чемпионов в Петербурге

По его словам, на это позволяет рассчитывать в том числе опыт проведения матчей чемпионатов Европы и мира

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Успешное проведение матчей чемпионата Европы по футболу не дает Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) повода усомниться в решении отдать Петербургу право проведения финального матча Лиги чемпионов в 2022 году. Об этом губернатор города Александр Беглов рассказал в четверг в эфире программы "Петербург. Новый взгляд" на телеканале "78".

"Неизвестно, как будет складываться обстановка в мире. Но нам доверили финал Лиги чемпионов, и мы будем готовиться к этому событию", - сказал губернатор.

По его мнению, проведение Евро-2020 укрепило репутацию города как спортивного центра. "Чиновники УЕФА видят, насколько хорошо мы подготовились технически, подготовили персонал, волонтеров. Это уже третье международное спортивное мероприятие, которое мы проводим. У нас есть опыт, есть класс - профессионалы, специалисты, которые знают, как это делать", - подчеркнул Беглов.

Петербург примет финал ближайшего розыгрыша Лиги чемпионов. Решающий матч должен пройти в мае 2022 года.

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Беглов, Александр ДмитриевичСанкт-Петербург
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