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Матч за мировую шахматную корону

Дворкович: FIDE стремится унифицировать отбор на матч за мировую корону у мужчин и женщин

По мнению президента Международной шахматной федерации, появление Гран-при в календаре женских соревнований дало возможность ведущим спортсменкам постоянно находиться в турнирной борьбе
Президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 24 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Международная шахматная федерация (FIDE) стремится к унификации систем отбора на матч за мировую корону среди мужчин и женщин. Об этом ТАСС рассказал президент FIDE Аркадий Дворкович.

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"Задумка женского Гран-при была во многом в том, что мы хотели сделать систему розыгрыша шахматной короны одинаковой в целом - как для мужчин, так и для женщин. Стремимся унифицировать эти системы, - сказал Дворкович. - У женщин вообще было мало турниров, и появление Гран-при дало возможность ведущим шахматисткам постоянно быть в турнирной борьбе".

Первый этап серии женского Гран-при - 2020 состоялся на территории инновационного центра "Сколково", его победительницей стала представительница Индии Хампи Конеру. Россиянка Александра Костенюк выиграла второй этап в Монако. На третьем этапе серии в швейцарской Лозанне победу праздновала грузинка Нана Дзагнидзе. Представительница Казахстана Жансая Абдумалик победила на этапе в Гибралтаре в июне.

"У женщин места проведения мы будем стараться варьировать, хотя и "Сколково", и вообще все четыре места, где прошли этапы Гран-при, - очень хорошие. Если будут другие претенденты - будем выбирать по качеству", - добавил президент FIDE.

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