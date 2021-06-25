СМИ: "Ювентус" заинтересован в приобретении футболиста "Дженоа" Шомуродова

ТАСС, 25 июня. Итальянский футбольный клуб "Ювентус" заинтересован в приобретении узбекистанского нападающего "Дженоа" Элдора Шомуродова. Об этом на своей странице в Twitter написал журналист итальянского издания La Gazzetta dello Sport Николо Скира.
По информации журналиста, руководители двух итальянских клубов встречались при посредничестве агента Валерио Джуффриды.
#Genoa and #Juventus have talked tonight with the intermediary Valerio Giuffrida. Bianconeri have asked info for Eldor #Shomurodov. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 24, 2021
По информации портала Transfermarkt, контракт игрока с "Дженоа" действует до 30 июня 2024 года, трансферная стоимость Шомуродова составляет €7 млн.
Шомуродову 25 лет, в октябре он перешел в "Дженоа" из "Ростова". В прошедшем сезоне нападающий принял участие в 33 матчах за итальянский клуб во всех турнирах, забил девять голов и отдал две голевые передачи.