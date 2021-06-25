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Футбол в Италии

СМИ: "Ювентус" заинтересован в приобретении футболиста "Дженоа" Шомуродова

По информации журналиста Николы Скиры, руководители двух итальянских клубов встречались при посредничестве агента Валерио Джуффриды
Элдор Шомуродов EPA-EFE/LUCA ZENNARO
Описание
Элдор Шомуродов
© EPA-EFE/LUCA ZENNARO

ТАСС, 25 июня. Итальянский футбольный клуб "Ювентус" заинтересован в приобретении узбекистанского нападающего "Дженоа" Элдора Шомуродова. Об этом на своей странице в Twitter написал журналист итальянского издания La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

По информации журналиста, руководители двух итальянских клубов встречались при посредничестве агента Валерио Джуффриды.

По информации портала Transfermarkt, контракт игрока с "Дженоа" действует до 30 июня 2024 года, трансферная стоимость Шомуродова составляет €7 млн.

Шомуродову 25 лет, в октябре он перешел в "Дженоа" из "Ростова". В прошедшем сезоне нападающий принял участие в 33 матчах за итальянский клуб во всех турнирах, забил девять голов и отдал две голевые передачи.

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