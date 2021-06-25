СМИ: "Ювентус" заинтересован в приобретении футболиста "Дженоа" Шомуродова

ТАСС, 25 июня. Итальянский футбольный клуб "Ювентус" заинтересован в приобретении узбекистанского нападающего "Дженоа" Элдора Шомуродова. Об этом на своей странице в Twitter написал журналист итальянского издания La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

По информации журналиста, руководители двух итальянских клубов встречались при посредничестве агента Валерио Джуффриды.