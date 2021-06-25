Сборная Уругвая вышла в плей-офф Кубка Америки по футболу

ТАСС, 25 июня. Футболисты сборной Уругвая со счетом 2:0 победили команду Боливии в матче группового этапа Кубка Америки по футболу. Турнир проходит в Бразилии.

Автоголом отметился боливиец Карлос Лампе (40-я минута), второй мяч забил Эдинсон Кавани (80).

Сборная Уругвая набрала четыре очка после трех туров и гарантировала себе выход в плей-офф. Команда идет на третьем месте в турнирной таблице группы A, первую строчку занимают аргентинцы (семь очков), вторую - чилийцы (5). Далее идут команды Парагвая (3) и Боливии (0).

В своем заключительном матче группового этапа сборная Уругвая в ночь на 29 июня сыграет с командой Парагвая. Боливийцы тогда же встретятся со сборной Аргентины.

Изначально Кубок Америки, который перенесли с 2020 года из-за пандемии коронавируса, должен был пройти в Аргентине и Колумбии. 31 мая было объявлено о переносе турнира в Бразилию.

В четвертьфинал Кубка Америки выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы. Финал турнира пройдет 10 июля.