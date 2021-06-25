Сборная Парагвая вышла в плей-офф Кубка Америки по футболу

ТАСС, 25 июня. Сборная Парагвая со счетом 2:0 обыграла команду Чили в матче группового этапа Кубка Америки по футболу. Турнир проходит в Бразилии.
Голами отметились Брайан Самудио (33-я минута) и Мигель Алмирон (58).
Сборная Парагвая набрала шесть очков после трех туров и гарантировала себе выход в плей-офф. Команда идет на втором месте в турнирной таблице группы A, первую строчку занимают аргентинцы (семь очков), третью - чилийцы (5). Далее идут команды Уругвая (4) и Боливии (0). Боливийцы потеряли шансы на выход в 1/4 финала.
В своем заключительном матче группового этапа сборная Парагвая в ночь на 29 июня сыграет с командой Уругвая.
Изначально Кубок Америки, который перенесли с 2020 года из-за пандемии коронавируса, должен был пройти в Аргентине и Колумбии. 31 мая было объявлено о переносе турнира в Бразилию.
В четвертьфинал Кубка Америки выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы. Финал турнира пройдет 10 июля.
|№
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Аргентина
|3
|2
|1
|0
|3-1
|7
|2
|Парагвай
|3
|2
|0
|1
|5-2
|6
|3
|Чили
|4
|1
|2
|1
|3-4
|5
|4
|Уругвай
|3
|1
|1
|1
|3-2
|4
|5
|Боливия
|3
|0
|0
|3
|1-6
|0