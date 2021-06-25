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Кубок Америки по футболу

Сборная Парагвая вышла в плей-офф Кубка Америки по футболу

В третьем туре группового этапа команда обыграла чилийцев со счетом 2:0
Сесар Пинарес (Чили) и Сантьяго Арсамендия (Парагвай) EPA-EFE/Fernando Bizerra Jr
Описание
Сесар Пинарес (Чили) и Сантьяго Арсамендия (Парагвай)
© EPA-EFE/Fernando Bizerra Jr

ТАСС, 25 июня. Сборная Парагвая со счетом 2:0 обыграла команду Чили в матче группового этапа Кубка Америки по футболу. Турнир проходит в Бразилии.

Голами отметились Брайан Самудио (33-я минута) и Мигель Алмирон (58).

Сборная Парагвая набрала шесть очков после трех туров и гарантировала себе выход в плей-офф. Команда идет на втором месте в турнирной таблице группы A, первую строчку занимают аргентинцы (семь очков), третью - чилийцы (5). Далее идут команды Уругвая (4) и Боливии (0). Боливийцы потеряли шансы на выход в 1/4 финала.

В своем заключительном матче группового этапа сборная Парагвая в ночь на 29 июня сыграет с командой Уругвая.

Изначально Кубок Америки, который перенесли с 2020 года из-за пандемии коронавируса, должен был пройти в Аргентине и Колумбии. 31 мая было объявлено о переносе турнира в Бразилию.

В четвертьфинал Кубка Америки выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы. Финал турнира пройдет 10 июля.

Кубок Америки. Группа A
КомандаИВНПМО
1Аргентина32103-17
2Парагвай32015-26
3Чили41213-45
4Уругвай31113-24
5Боливия30031-60

 

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