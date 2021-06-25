"Клипперс" сократили отставание в полуфинальной серии плей-офф НБА с "Финиксом"

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник "Клипперс" Пол Джордж, на счету которого 27 очков и 16 подборов. Дабл-даблы оформили его одноклубник Ивица Зубац (15 очков + 16 подборов) и разыгрывающий "Финикса" Крис Пол (15 очков + 12 передач).

ТАСС, 25 июня. "Лос-Анджелес Клипперс" дома со счетом 106:92 победил "Финикс" в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу "Финикса". Четвертый матч пройдет 27 июня в Лос-Анджелесе.

По итогам регулярного чемпионата "Финикс" занял вторую строчку в таблице Западной конференции, "Клипперс" стали четвертыми.

В другом полуфинале встречаются "Милуоки" и "Атланта", которая ведет в серии со счетом 1-0. Второй матч пройдет 26 июня в Милуоки.