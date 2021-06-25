Вратарь "Монреаля" Прайс считает, что команда не без удачи вышла в финал Кубка Стэнли

В ночь на пятницу "Монреаль" обыграл "Вегас" (3:2 ОТ) в шестом матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ. Канадский клуб выиграл серию до четырех побед со счетом 4-2 и впервые за 28 лет вышел в финал Кубка Стэнли.

"Очевидно, во всем этом есть доля удачи, - сказал Прайс. - У нас было много тяжелой работы, мы просто использовали возможности, которые получали. Я очень рад за людей, которым посчастливилось сегодня оказаться на арене. Все в городе в восторге, сейчас весело находиться в Монреале".

Капитан "Монреаля" Ши Уэбер рад, что команда сможет играть в хоккей до июля. "Я взволнован точно так же, как и перед каждой игрой этого плей-офф. Мы будем играть до июля, это, вероятно, самый длинный период, за вычетом "пузыря" в прошлом году. Мы счастливы, что по-прежнему играем, и рады двигаться вперед", - сказал Уэбер.

В финальной серии "Монреаль" встретится с победителем пары "Нью-Йорк Айлендерс" - "Тампа" (3-3 в серии). По итогам регулярного чемпионата канадский клуб занял четвертое место в таблице Северного дивизиона, "Вегас" стал вторым в Западном дивизионе.