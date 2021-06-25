Конференция об инвестиционных возможностях и финансах в спорте пройдет на "Спорт-Аккорде"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Эксперты обсудят финансовые вопросы, инвестиционные возможности, проблемы и стратегии в спортивной индустрии на конференции InvestAccord, которую планируется провести 11 ноября на Всемирном саммите спорта и бизнеса "Спорт-Аккорд" в Екатеринбурге. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"Поделиться передовым опытом в столицу Урала приедут эксперты, инвесторы и топ-менеджеры, добившиеся успеха в киберспорте, спортивных технологиях и медицине, блокчейн и NFT технологиях, дополненной реальности, - говорится в сообщении. - Конференция ориентирована на потребности и интересы международных спортивных федераций, спортивные организации и инвестиционные компании, промоутеров и владельцев объектов недвижимости, которые заинтересованы в изучении новых источников и дохода, вопросов взаимодействия индустрии спорта и бизнеса".

Также в этот день состоятся питч-сессии технологических стартапов в области спорта со всего мира. На саммите также заявлены площадки CityAccord, ArtAccord, LawAccord, MediaAccord.

"Спорт-Аккорд" пройдет с 7 по 12 ноября 2021 года в Екатеринбурге. Саммит принимает ежегодные общие собрания руководящих органов, а также делегацию Международного олимпийского комитета. Он проводится каждый год в разных городах и объединяет представителей более 100 международных спортивных федераций. Россия ранее дважды принимала саммит: в 2013 году он прошел в Санкт-Петербурге, в 2015-м - в Сочи.