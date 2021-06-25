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Футбол в Испании

СМИ: Месси договорился с "Барселоной" о продлении контракта

Ранее сообщалось, что аргентинец продлит контракт с испанским клубом до 2023 года
Лионель Месси EPA-EFE/BIEL ALINO
Описание
Лионель Месси
© EPA-EFE/BIEL ALINO

ТАСС, 25 июня. Аргентинский нападающий Лионель Месси достиг договоренности о продлении контракта с испанским футбольным клубом "Барселона". Об этом сообщает журналист итальянского издания La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

Ранее журналист сообщал, что контракт будет продлен до 2023 года.

Месси в прошедшем сезоне провел за клуб 47 матчей в различных турнирах, забил 38 голов и отдал 14 результативных передач. "Барселона" по итогам сезона заняла третье место в чемпионате Испании, набрав 79 очков.

Месси 34 года, он является воспитанником академии "Барселоны", за основную команду он дебютировал в 2004 году. Месси шесть раз становился обладателем "Золотого мяча", что является рекордом. Аргентинец - четырехкратный победитель Лиги чемпионов, олимпийский чемпион и серебряный призер чемпионата мира.

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