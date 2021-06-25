Руни может покинуть пост главного тренера "Дерби"

ТАСС, 25 июня. Главный тренер футбольного клуба "Дерби" Уэйн Руни готов покинуть пост, если команда по итогам дисциплинарного разбирательства будет понижена до первой лиги Англии. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В четверг "Дерби" был оштрафован независимой арбитражной комиссией на 100 тыс. за нарушение правил финансовой отчетности. По информации газеты, Английская футбольная лига (EFL) планирует обжаловать данное решение с целью заменить его на вычет очков команды в прошлом сезоне. В таком случае "Дерби" покинет чемпионшип и продолжит выступление в первой лиге, а его место займет "Уиком", который по итогам прошлого сезона финишировал в одном балле позади "Дерби" и вылетел в дивизион ниже по спортивному принципу.

Руни 35 лет, он был назначен на пост главного тренера "Дерби" в январе. Ранее он совмещал работу в тренерском штабе команды с функциями игрока. В качестве футболиста он провел за "Дерби" 35 игр, забил семь мячей и отдал три голевые передачи.

Руни известен по выступлению за английские "Эвертон", "Манчестер Юнайтед" и сборную Англии. В составе "Эвертона" он дебютировал в 2002 году в возрасте 16 лет. Летом 2004 года футболист перешел в "Манчестер Юнайтед", где стал лучшим бомбардиром в истории клуба (253 гола в 559 матчах), а в июле 2017 года вернулся обратно в ливерпульскую команду, после чего также представлял американский "Ди Си Юнайтед". В составе "Манчестер Юнайтед" Руни выиграл Лигу чемпионов, Лигу Европы, пять раз становился чемпионом Англии, трижды завоевывал Кубок Англии и один раз - трофей клубного чемпионата мира.