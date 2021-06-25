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Универсиада-2023 в Екатеринбурге

Олимпийская чемпионка Тиманина стала послом Универсиады 2023 года в Екатеринбурге

Ранее послом соревнований был назначен российский гонщик Сергей Карякин
Анжелика Тиманина Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Анжелика Тиманина
© Артем Геодакян/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анжелика Тиманина стала послом Универсиады 2023 года в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Спортсменка поблагодарила организаторов за возможность представить родной город и страну на таком крупном спортивном мероприятии, как Универсиада.

Тиманиной 32 года, она является олимпийской чемпионкой 2012 года в группе, 11-кратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой Европы. В 2013 году на Универсиаде в Казани она завоевала две золотые медали.

16 мая первым послом Универсиады стал победитель ралли-марафона "Дакар" 2017 года в зачете квадрациклов Сергей Карякин.

Универсиада пройдет в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года.

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Универсиада-2023 в Екатеринбурге
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