Морозов сменил Сельского в должности заместителя министра спорта России

ТАСС, 25 июня. Алексей Морозов назначен на пост заместителя министра спорта России. Об этом говорится в распоряжении правительства РФ, которое опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Освободить Сельского Андрея Константиновича от должности заместителя министра спорта Российской Федерации по его просьбе, - говорится в распоряжении. - Назначить Морозова Алексея Алексеевича заместителем министра спорта Российской Федерации".

Морозов является директором департамента спорта высших достижений Минспорта России.

Сельский был назначен заместителем министра спорта в апреле 2020 года. Ранее он работал в оргкомитете "Сочи-2014", который занимался организацией зимних Олимпийских игр 2014 года. Также Сельский работал в РЖД, Сбербанке, был директором по направлению "Кадры и образование" АНО "Цифровая экономика".

Министром спорта России является Олег Матыцин.