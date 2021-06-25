Ограничения на размещение в Краснодарском крае будут распространяться на спортсменов

КРАСНОДАР, 25 июня. /ТАСС/. Ограничения на размещение в гостиницах и отелях Краснодарского края, вводимые с июля и августа, в общем порядке будут распространяться на спортсменов, въезжающих в регион. Об этом ТАСС заявил министр спорта Краснодарского края Алексей Чернов.

В Краснодарском крае с 1 июля принимать гостей в отелях, гостиницах, пансионатах, санаториях региона будут только при наличии у них отрицательного ПЦР-теста, либо документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса. С 1 августа планируется, что курорты региона будут принимать только привитых гостей, за исключением тех, кто имеет медицинские противопоказания.

"Данные требования будут распространяться в общем порядке на спортсменов, прибывающих в регион, - сказал Чернов. - В постановлении говорится - за исключением организаций отдыха детей и их оздоровления, то есть дети, которые будут прибывать на соревнования, попадают под эту норму".

Краснодарский край занимает лидирующую позицию в России по числу жителей, привлеченных к систематическим занятиям физической культурой и спортом: по итогам 2020 года их количество составляло более 2,9 млн человек - это 54,5% от всего населения региона. Обеспеченность спортивными объектами в крае превышает 50%, в регионе проводится большое количество соревнований всероссийского и международного уровней, край выступает площадкой для проведения учебно-тренировочных сборов национальных сборных команд России по различным видам спорта.

В Краснодарском крае, в частности, играют клубы "Краснодар" (футбол), "Сочи" (футбол, хоккей), "Краснодар-Кубань" (баскетбол), "Динамо" (женский волейбол), "Кубань" (футбол, гандбол). В Сочи проводится этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".