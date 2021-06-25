Федерация шахмат России получит 269 млн рублей на проведение Кубка мира в Сочи

ТАСС, 25 июня. Министерство спорта выделит Федерации шахмат России (ФШР) 269 млн рублей на организацию мужского и женского Кубков мира. Соответствующее постановление опубликовано в пятницу на официальном портале правовой информации.

Средства выделены из резервного фонда правительства РФ для уплаты взноса в Международную шахматную федерацию (FIDE) за право проведения турнира.

Турнир пройдет в Сочи с 10 июля по 8 августа. В мужском турнире Россию представят 24 участника, в женском турнире выступят 15 россиянок.

Кубок мира входит в цикл чемпионатов мира. Победитель и финалист мужского турнира получают путевки в турнир претендентов, у женщин отберутся три лучшие участницы. Общий призовой фонд мужского турнира составляет $ 1 892 500, женского - $676 250.