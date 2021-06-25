УрФУ открыл стелу с именами 100 своих спортсменов в рамках подготовки к Универсиаде-2023

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Уральский федеральный университет (УрФУ) в рамках проекта "Универсиада, welcome!" открыл скульптуру с именами 100 своих спортсменов - участников Олимпийских игр, Универсиад и студенческих чемпионатов. Скульптура выполнена из природного камня с бронзовым логотипом столетия вуза, сообщили ТАСС в пресс-службе университета.

"Имена студентов и выпускников УрФУ, отмеченных медалями Олимпийских игр, Всемирной универсиады и студенческих чемпионатов мира, отметили на новой скульптурной композиции. Стела открыта сегодня перед зданием спортивного комплекса игровых видов спорта вуза. Скульптура выполнена из природного камня с бронзовым логотипом 100-летия университета. <...> Событие состоялось в рамках всероссийского студенческого проекта "Универсиада, welcome!", - говорится в сообщении.

Директор института физической культуры, спорта и молодежной политики УрФУ Евгений Шурманов на открытии выставки добавил, что на скульптуру нанесены имена 100 спортсменов университета, которые становились победителями и призерами соревнований мирового уровня.

"Универсиада, welcome!" - проект, который УрФУ реализует совместно с Минобрнауки. Его цель - создание импульса развития актуальных тенденций студенческого спорта и единого информационного пространства с другими ведущими вузами страны в преддверии проведения Всемирной летней универсиады 2023 года через реализацию комплекса образовательно-просветительских, физкультурных и спортивных мероприятий.

Универсиада пройдет в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года.