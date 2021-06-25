Хоккеисты Воронков и Галимов продлили контракты с "Ак Барсом"

Соглашение с Воронковым действует до 30 апреля 2023 года. Галимов будет выступать за "Ак Барс" до конца сезона-2023/24.

"Мы рады, что хоккеисты разделяют наши подходы к работе и готовы продолжать выступления за "Ак Барс", - заявил генеральный менеджер казанского клуба Марат Валиуллин. - Воронков и Галимов хорошо провели прошлый сезон, показали свои наилучшие качества. Эти игроки еще не вышли на свой пик, они будут прогрессировать и помогать команде в дальнейшем".

Воронкову 20 лет, он провел за "Ак Барс" 110 игр, в которых набрал 43 (19 голов + 24 передачи) очка, в плей-офф прошедшего сезона хоккеист стал лучшим бомбардиром команды, набрав 10 очков в 15 играх. В 2019 году нападающий был задрафтован клубом Национальной хоккейной лиги "Коламбус". На чемпионате мира 2021 года Воронков провел восемь матчей, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Хоккеист является серебряным призером молодежного чемпионата мира (2020).

Галимову 21 год, он выступает за "Ак Барс" с сезона-2018/19. Всего в составе казанцев нападающий провел 116 матчей, в которых набрал 49 (21+28) очков. По итогам сезона-2019/20 Галимов был признан лучшим новичком КХЛ. Хоккеист является обладателем бронзовой медали молодежного чемпионата мира (2019).