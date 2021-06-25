Федор Емельяненко проведет бой 23 октября в Москве

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Российский боец Федор Емельяненко проведет следующий поединок 23 октября на турнире Bellator в Москве. Об этом ТАСС сообщили в организации.

"23 октября Федор Емельяненко сразится в главном поединке первого турнира Bellator в Москве. Мероприятие пройдет на "ВТБ-Арене". Противник Федора Емельяненко, дополнительные бои и прочие подробности будут объявлены в скором времени", - говорится в сообщении.

"Мне посчастливилось работать с Федором более 12 лет, и за это время я видел девять его схваток в Bellator и Strikeforce, - отметил президент Bellator Скотт Кокер. - Для меня честь организовать бой на родине Федора, где столько поклонников следят за его карьерой всю жизнь. Кроме того, мы планируем представить широкий ростер российских бойцов, чтобы первое событие Bellator в России 23 октября стало по-настоящему историческим".

В активе 44-летнего Емельяненко 39 побед и шесть поражений. Еще один бой признан несостоявшимся.

Трансляцию боя Емельяненко можно будет посмотреть в онлайн-сервисе Okko, эксклюзивном вещателе Bellator в России.