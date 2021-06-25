Соперником Федора Емельяненко может стать бразилец Мачида

ТАСС, 25 июня. Бразильский боец Лиото Мачида может стать соперником Федора Емельяненко по следующему поединку. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к Bellator.

Ранее стало известно, что Емельяненко проведет следующий бой 23 октября в Москве.

"Мачида может стать соперником Емельяненко", - сказал собеседник агентства.

В активе 44-летнего Емельяненко 39 побед и шесть поражений. Еще один бой признан несостоявшимся.

Мачида является бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Ему 43 года. Всего на его счету 26 побед и 11 поражений.