Девятикратный победитель Евролиги Желько Обрадович возглавил "Партизан"

Контракт рассчитан на три года. Ранее 61-летний Обрадович покинул пост тренера турецкого "Фенербахче".

Обрадович возглавлял "Фенербахче" с 2013 года. Вместе с командой он трижды выиграл чемпионат Турции и один раз приводил клуб к победе в Евролиге. Специалист ранее возглавлял "Партизан" с 1991 по 1993 год, выиграв с командой чемпионат и Кубок Сербии, а также Евролигу. Также он тренировал испанские "Ховентут" и "Реал", итальянский "Бенеттон", греческий "Панатинаикос", сборные Югославии, Сербии и Черногории.

Всего в активе Обрадовича девять побед в Евролиге. Трижды его признавали лучшим тренером турнира. Со сборной Югославии специалист завоевал серебро Олимпиады 1996 года, золотые медали чемпионата Европы 1997 года и чемпионата мира 1998 года, а также выиграл бронзу чемпионата Европы 1999 года.