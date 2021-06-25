{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Баскетбольные еврокубки

Девятикратный победитель Евролиги Желько Обрадович возглавил "Партизан"

Специалист вернулся в команду, которую тренировал в начале 90-х годов
Главный тренер "Партизана" Желько Обрадович EPA-EFE/GEORGIA PANAGOPOULOU
Описание
Главный тренер "Партизана" Желько Обрадович
© EPA-EFE/GEORGIA PANAGOPOULOU

ТАСС, 25 июня. Сербский специалист Желько Обрадович вернулся на пост главного тренера "Партизана". Об этом сообщает пресс-служба белградской баскетбольной команды.

На эту тему
Джамар Смит покинул баскетбольный клуб УНИКС
Джамар Смит покинул баскетбольный клуб УНИКС

Контракт рассчитан на три года. Ранее 61-летний Обрадович покинул пост тренера турецкого "Фенербахче".

Обрадович возглавлял "Фенербахче" с 2013 года. Вместе с командой он трижды выиграл чемпионат Турции и один раз приводил клуб к победе в Евролиге. Специалист ранее возглавлял "Партизан" с 1991 по 1993 год, выиграв с командой чемпионат и Кубок Сербии, а также Евролигу. Также он тренировал испанские "Ховентут" и "Реал", итальянский "Бенеттон", греческий "Панатинаикос", сборные Югославии, Сербии и Черногории.

Всего в активе Обрадовича девять побед в Евролиге. Трижды его признавали лучшим тренером турнира. Со сборной Югославии специалист завоевал серебро Олимпиады 1996 года, золотые медали чемпионата Европы 1997 года и чемпионата мира 1998 года, а также выиграл бронзу чемпионата Европы 1999 года.

Олимпиада в Токио
Легкоатлетка Палкина заявила, что надеется получить нейтральный статус перед Олимпиадой
Спортсменка стала первой на чемпионате России в Чебоксарах в метании молота
Легкоатлетка Палкина заявила, что надеется получить нейтральный статус перед Олимпиадой
Читать полностью