Легкоатлетка Палкина заявила, что надеется получить нейтральный статус перед Олимпиадой

ЧЕБОКСАРЫ, 25 июня. /ТАСС/. Победительница молодежного чемпионата Европы (до 23 лет) в метании молота Софья Палкина, занявшая в пятницу первое место на чемпионате России по легкой атлетике в Чебоксарах, не теряет надежду на получение нейтрального статуса для выступления на международных соревнованиях. Об этом спортсменка сообщила журналистам.

"Уже давно подала на нейтральный статус, 22 апреля. Конечно, настораживает [что нет ответа], потому что все года давали, а в этот раз меня не было ни в первом, ни во втором списке легкоатлетов. Надежда есть, она всегда будет, но пока не придет подтверждение, ничего не могу сказать", - отметила она.

По словам Палкиной, выполнившей ранее олимпийский норматив, эта ситуация психологически тяжелая. "У меня даже друзья из-за рубежа спрашивают: "Ты же поедешь на Олимпиаду? У тебя же есть олимпийский норматив". А я не знаю, потому что от меня ничего не зависит. Это очень страшно и на самом деле грустно. Последний год психологически самый сложный был для меня - есть норматив, а я ничего не могу сделать", - добавила спортсменка.

На чемпионате России Палкина показала результат 70,41 м, спортсменка осталась им довольна. "На сегодняшний день я довольна, потому что незадолго до соревнований у меня была травма, и я, грубо говоря, не метала. И сегодня не знала, что ожидать от соревнований, и очень рада, что результат 70 метров", - сказала она.

Палкина выиграла молодежный чемпионат Европы 2019 года в шведском Евле с результатом 71,08 метра. На взрослом чемпионате России 2019 года заняла второе место (69,33), в 2020 году стала первой (70,86).

Чемпионат России по легкой атлетике проходит в Чебоксарах с 23 по 27 июня.