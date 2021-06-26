Оптимизм, энергия и талант. Тамара Москвина отмечает 80-летний юбилей

В субботу 80 лет исполнилось Тамаре Москвиной. Вице-чемпионка мира и Европы, многократная чемпионка СССР по фигурному катанию, заслуженный тренер СССР, заслуженный тренер России, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный работник искусств и заслуженный работник физической культуры Российской Федерации. Москвина — самый успешный в мире тренер спортивных пар, ее ученики четырежды выигрывали Олимпийские игры и в общем счете завоевали 63 медали на Олимпиадах, европейских и мировых чемпионатах. В честь юбилея ТАСС собрал поздравления коллег и учеников Тамары Николаевны и присоединяется к этим теплым словам. Москвина начинала свой путь в фигурном катании как одиночница и именно в женском одиночном катании пять раз становилась чемпионкой СССР. В 1964 году она перешла в парное катание, первым ее партнером стал Александр Гаврилов. Через год Москвина встала в пару с Алексеем Мишиным и уже с ним выиграла серебряные медали чемпионата Европы и мирового первенства. "В жизни каждого человека случается так, что ему или везет, или не везет, — отметил Алексей Мишин. — Мне повезло — я встретил тебя, Тамара. Благодарю тебя за то, что ты есть на моем жизненном пути, и за то, что мы идем бок о бок — катались вместе, вместе учились в аспирантуре, вместе преподавали в вузе, вместе тренировали в "Юбилейном". Я отметил свой юбилей зимой, а у тебя он впереди. И я желаю тебе не меняться. Пусть этот яркий, новый этап твоей жизни будет полным, насыщенным, интересным и удачным. Спасибо тебе и поздравляю, дорогая!"

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"Можно сказать без преувеличения, Тамара Николаевна — целая эпоха в отечественном фигурном катании, — считает глава Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков. — Она добилась очень высоких результатов как спортсменка, а потом десятикратно превзошла эти достижения на тренерском поприще. Мы с Тамарой Николаевной знакомы уже более полувека, выступали в одной сборной команде на чемпионатах Европы и мира. И наша дружба и сотрудничество продолжаются и по сей день, чему я искренне рад. Несмотря на все свои многочисленные заслуги, Тамару Николаевну всегда отличали исключительная скромность и интеллигентность — в общении она очень немногословна, даже лаконична. Она все доказывает исключительно своей работой и делами, что не может не вызывать глубокого уважения и симпатии к ней как к специалисту и личности". "Хочу пожелать дорогой Тамаре Николаевне крепкого здоровья, энергии и сил, сохранения присущего оптимизма и стойкости. И, конечно же, новых блестящих побед ее воспитанникам!" — добавил Горшков. От учеников — учителю Москвина начала тренерскую деятельность в 1962 году, совмещая ее со спортивной карьерой и соревнованиями. Помимо спортивных заслуг, она является доцентом, кандидатом педагогических наук. Среди самых известных ее учеников прошлых лет — олимпийские чемпионы Олег Васильев и Елена Валова, Наталья Мишкутенок, Оксана Казакова и Артур Дмитриев, Елена Бережная и Антон Сихарулидзе, двукратные чемпионы Европы и призеры чемпионатов мира Юко Кавагути и Александр Смирнов. "Мое первое воспоминание с Тамарой Николаевной связано с 1971 годом. Я тогда попал в ее группу, — вспоминает Олег Васильев. — Ее в коньках и на носилках отправляли с катка на машине скорой помощи в роддом. Я это на всю жизнь запомнил. Хочется, чтобы она всегда находила время для обычной жизни, это хорошая штука, ею тоже надо уметь наслаждаться". "Хочется пожелать, чтобы Тамара Николаевна продолжала делать то замечательное дело в фигурном катании, которым она занимается уже многие годы. Чтобы время двигалось навстречу Тамарочке, чтобы в сутках было не 24 часа, а 48. Чтобы она успевала сделать все, что задумала", — добавил Васильев.

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"Тамара Николаевна до сих пор работает на коньках, просто молодец. Удивительный человек, большое счастье с ней работать, — признался Александр Смирнов. — Уважаемая Тамара Николаевна, разрешите поздравить вас с днем рождения, с юбилеем, пожелать вам огромного здоровья, неиссякаемого источника сил и идей. Спасибо вам огромное за все, чему вы научили нас — всех ваших учеников. Огромное вам спасибо и всех-всех вам благ!" Москвиной принадлежит еще одно интересное достижение. Ее воспитанники завоевывали медали на шести Олимпиадах подряд (с 1984 по 2002 год). В 2002 году золотую медаль в Солт-Лейк-Сити завоевали Сихарулидзе и Бережная. Сейчас Москвина работает с лидерами российской сборной — чемпионами мира Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым, чемпионами Европы Александрой Бойковой и Дмитрием Козловским.

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"Дорогая Тамарочка Николаевна! Мы счастливы и гордимся, что вы есть в нашей жизни, — присоединилась к поздравлениям Елена Бережная. — Спасибо огромное за ваш талант, за вашу энергию, мудрость. Будем у вас учиться. В вашем юбилейном году желаем вам победы на Олимпийских играх. Уверена, вы сами себе желаете этого, а мы будем болеть за вас и поддерживать, как можем". "Тамара Николаевна умеет видеть самые сильные стороны в спортсменах, — считает Бережная. — Это удивительная чуйка — какую музыку взять, чем всех победить. Это опыт, многолетний стаж работы".

Описание Тамара Москвина © Руслан Шамуков/ТАСС

"Дорогая Тамара Николаевна, поздравляем вас с юбилеем! Спасибо за ваш огромный труд! Желаем вам здоровья, творческого вдохновения, счастья в каждом новом дне", - обратилась к тренеру Анастасия Мишина. "Желаем вам бодрости духа, огромного запаса сил, быть всегда жизнерадостной! И больше нам с вами плодотворной работы", - присоединился к поздравлениям Александр Галлямов. От автора С детства помню один замечательный мультфильм - "Семейный марафон". Главные герои – красавец бегун-марафонец и его хлопотливая жена. Пока первый сосредоточенно настраивается и готовится к старту, вторая успевает погладить белье, покормить детей, сделать мужу массаж. Повязать ему ленточку перед стартом (на удачу), и тоже побежать – в парикмахерскую, гастроном, домой, потом на дистанцию – подлатать бегуну кроссовки. Обратно домой, к детям и обеду, и снова на забег - к любимому, кормить его борщом. В финале марафонец выигрывает гонку, устало падает на руки к супруге, и оба – на первой ступеньке пьедестала. Спустя много лет оказалась на тренировке Александра Смирнова и Юко Кавагути. И пока величественный красавец Смирнов плавно кружил по льду в паре с Кавагути, миниатюрная Москвина умудрялась несколько раз объехать их по кругу, не переставая показывать, наставлять, подбадривать, журить.

Описание Тамара Москвина и Алексей Мишин © Вадим Жернов/ТАСС