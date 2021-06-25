Легкоатлетка Конева заявила, что не собирается завершать карьеру

ЧЕБОКСАРЫ, 25 июня. /ТАСС/. Победительница зимнего чемпионата мира 2014 года в тройном прыжке Екатерина Конева, лишенная возможности выступать на международных стартах из-за отсутствия нейтрального статуса, намерена продолжать свою спортивную карьеру. Об этом 32-летняя спортсменка заявила журналистам.

На чемпионате России в Чебоксарах Конева заняла первое место с результатом 14,69 метра. Спортсменка не имеет нейтрального статуса, поэтому не сможет выступить на главном старте сезона - Олимпийских играх в Токио.

"Пока есть возможность, я буду прыгать дальше. Есть порох, не хочется просто взять и уйти. У нас есть спортсменки в 38 лет выступают. Те же Олеся Забара, Аня Чичерова", - заметила Конева.

"Когда ты посвятил себя легкой атлетике, тебе очень сложно пойти в другом направлении. У меня подрастает ребенок, и я хочу быть для него примером. Чтобы видел маму по телевизору и стремился быть лучшим, быть первым. Именно это меня, наверное, мотивирует, больше ничего", - добавила спортсменка.

Конева отметила, что чемпионат России станет для нее последним стартом сезона. "Не вижу смысла выступать дальше. Тем более я уже практикую как тренер, у меня в Хабаровске есть очень хорошая девочка, из нее может что-то получиться", - сказала спортсменка, в активе которой есть также серебро чемпионата мира - 2013 и европейского первенства - 2014.