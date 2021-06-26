"Милуоки" разгромил "Атланту" и сравнял счет в полуфинальной серии плей-офф НБА

ТАСС, 26 июня. "Милуоки" дома обыграл "Атланту" со счетом 125:91 во втором матче полуфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Самым результативным игроком матча стал форвард "Милуоки" Яннис Адетокунбо, набравший 25 очков. У "Атланты" 15 очков на счету разыгрывающего Трэя Янга.
Is it a bird? Is it a plane?— Milwaukee Bucks (@Bucks) June 26, 2021
Nah, it's Thanasis!! pic.twitter.com/TFagVElsB4
Счет в серии до четырех побед стал равным - 1-1. Третий матч состоится 28 июня в Атланте.
По итогам регулярного чемпионата "Милуоки" занял третье место в таблице Восточной конференции, "Атланта" стала пятой.
В другом полуфинале встречаются "Лос-Анджелес Клипперс" и "Финикс", который ведет в серии со счетом 2-1.