"Росгонки" ведут работу по организации Гран-при России "Формулы-1" на трассе "Игора Драйв"

МОСКВА, 26 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Промоутер российского этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" компания "Росгонки" ведет работы по организации Гран-при России на трассе "Игора Драйв" под Санкт-Петербургом. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор "Росгонок" Алексей Титов.

"Сегодня мы совместно с администрацией Санкт-Петербурга и руководством Ленинградской области ведем работы по планированию транспортной доступности автодрома "Игора Драйв", также ведется работа по формированию плана мероприятий по созданию необходимой инфраструктуры для российского этапа чемпионата мира "Формулы-1" в соответствии с критериями Международной автомобильной федерации (FIA), - сказал Титов. - Составляется проект дорожной карты по выполнению требований FIA и "Формулы-1".

Гран-при России проводится в Сочи с 2014 года. Контракт на проведение этапа рассчитан до 2025 года. В нынешнем сезоне Гран-при пройдет с 24 по 26 сентября.

18 июня стало известно, что в состав организационного комитета по подготовке и проведению российского этапа "Формулы-1" вошли губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и генеральный директор автодрома "Игора Драйв" Ян Полек.

Автодром "Игора Драйв" получил омологацию FIA первой категории, которая позволяет проводить этапы "Формулы-1", в ноябре 2020 года.