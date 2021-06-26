Костин подтвердил, что в ближайшие два года Гран-при России "Формулы-1" пройдет в Сочи

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Сочи сохранит за собой право проведения в ближайшие два года Гран-при России чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Об этом сообщил глава ВТБ Андрей Костин, комментарий которого ТАСС предоставлен пресс-службой АНО "Росгонки".

Ранее глава "Росгонок" Алексей Титов сообщил, что компания ведет переговоры по проведению Гран-при России в Ленинградской области на автодроме "Игора Драйв".

"Гран-при России "Формулы 1" - одна из ярких визитных карточек нашей страны на международной спортивной арене, - сказал Костин. - Банк ВТБ в 2017 году стал титульным спонсором этого статусного проекта в мире автоспорта, мы активно участвуем в его развитии. Появление в России еще одного автодрома, обладающего лицензией на проведение автоспортивных мероприятий самого высокого уровня, только добавит интереса к автоспорту в стране, но в любом случае на подготовку такого события необходимо время, поэтому ближайшие два года этап "Формулы-1" по-прежнему будет проходить в Сочи".

Гран-при России проходит с 2014 года на автодроме Олимпийского парка в Сочи.