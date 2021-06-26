"Сочи-Автодром" продолжит работать после переезда Гран-при России на "Игору Драйв"

МОСКВА, 26 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Автодром в Олимпийском парке Сочи продолжит функционировать после переезда Гран-при России "Формулы-1" в Ленинградскую область. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор АНО "Росгонки" Алексей Титов.

Гран-при России "Формулы-1" с 2023 года планируется проводить в Ленинградской области

Ранее пресс-служба автодрома "Игора Драйв" сообщила о достижении договоренностей, согласно которым Гран-при России будет перенесен из Сочи в Ленинградскую область в 2023 году.

"Сочи-Автодром" продолжит функционировать не только как автоспортивный объект, но и получит новый виток развития. Мы сможем иначе подойти к вопросам использования площадки, так как многие ограничения, вызванные "Формулой-1", будут сняты", - сказал Титов.

Автодром сможет проводить и другие автоспортивные соревнования. "Проводить можно будет что угодно, так как лицензия FIA (Международной федерации автоспорта - прим. ТАСС) останется на том же уровне", - отметил он.

Контракт на проведение Гран-при России рассчитан до 2025 года. В нынешнем сезоне этап пройдет с 24 по 26 сентября.