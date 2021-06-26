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Гран-при России "Формулы-1"

"Формула-1" подтвердила перенос Гран-при России в Ленинградскую область с 2023 года

Соревнования будут проходить на автодроме "Игора Драйв".
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Руководство чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" подтвердило перенос Гран-при России из Сочи в Ленинградскую область. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Формулы-1".

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Ранее глава АНО "Росгонки" Алексей Титов сообщил ТАСС о проведении переговоров по переносу этапа в Ленинградскую область. Позднее пресс-служба автодрома "Игора Драйв" сообщила о достижении договоренностей, согласно которым Гран-при России будет перенесен.

"Формула-1" рада подтвердить, что Гран-при России с 2023 года будет проходить на автодроме "Игора Драйв" с 2023 года. Мы с нетерпением ждем гонок в невероятно захватывающем месте, где есть 10 профессиональных трасс для тестовых и гоночных заездов площадью около 100 гектаров. Автодром расположен в 54 км от Санкт-Петербурга, он был спроектирован немецким архитектором Германом Тильке и в 2020 году получил лицензию первой категории Международной автомобильной федерации", - говорится в заявлении.

Гран-при России проводится с 2014 года, этапы принимает автодром в Олимпийском парке в Сочи. В текущем сезоне этап состоится с 24 по 26 сентября. Контракт на проведение Гран-при России действует до 2025 года.

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Гран-при России "Формулы-1"
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