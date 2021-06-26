"Игора Драйв" позволит побывать на Гран-при России "Формулы-1" большому числу болельщиков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Комплекс "Игора Драйв" в Ленинградской области, где с 2023 года будет проходить Гран-при России чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", позволит присутствовать на гонках большому числу болельщиков. Об этом в субботу сообщила пресс-служба областного правительства.

"Формула-1" подтвердила перенос Гран-при России в Ленинградскую область с 2023 года

Ранее "Формула-1" подтвердила перенос Гран-при России из Сочи в Ленинградскую область.

"Из всех регионов России для проведения самых известных международных гонок была выбрана именно Ленинградская область. Расположенный здесь комплекс "Игора Драйв" позволяет не только принимать соревнования самого высокого уровня, но и доступен для большого числа болельщиков", - цитирует пресс-служба губернатора региона Александра Дрозденко.

Комплекс вмещает более 50 тыс. зрителей. На его территории расположено 10 трасс протяженностью более 10 км. По информации пресс-службы, до проведения первого Гран-при в 2023 году "Игора Драйв" будет развивать инфраструктуру, чтобы довести ее до требований гонок на автомобилях высшего класса.

Гран-при России проводится в Сочи с 2014 года. Контракт на проведение этапа рассчитан до 2025 года. В нынешнем сезоне Гран-при России пройдет с 24 по 26 сентября.

Автодром "Игора Драйв" получил омологацию Международной автомобильной федерации первой категории, которая позволяет проводить этапы "Формулы-1", в ноябре 2020 года.