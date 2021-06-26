Смена прописки. Гран-при России "Формулы-1" с 2023 года будет проходить в Ленобласти

"Это стало итогом интенсивной работы с нашими российскими партнерами и детального изучения этой восхитительной трассы, - приводит пресс-служба "Игоры Драйв" комментарий президента и исполнительного директора "Формулы-1" Стефано Доменикали. - Я впечатлен Санкт-Петербургом и уверен, что Гран-при России на "Игоре Драйв" станет поразительным событием".

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Российский этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" с 2023 года будет проходить под Санкт-Петербургом на автодроме "Игора Драйв". "Сочи-Автодром", который принимал Гран-при России с 2014 года, продолжит свое функционирование после переезда этапа.

Генеральный директор промоутера российского этапа "Формулы-1" компании "Росгонки" Алексей Титов заявил, что уже составляется проект дорожной карты по организации этапа под Петербургом. "Сегодня мы совместно с администрацией Санкт-Петербурга и руководством Ленинградской области ведем работы по планированию транспортной доступности автодрома "Игора Драйв", также ведется работа по формированию плана мероприятий по созданию необходимой инфраструктуры для российского этапа чемпионата мира "Формулы-1" в соответствии с критериями Международной автомобильной федерации (FIA), - сказал он ТАСС. - Составляется проект дорожной карты по выполнению требований FIA и "Формулы-1".

Глава ВТБ, титульного спонсора Гран-при России с 2017 года, Андрей Костин отметил, что появление в России еще одного автодрома, обладающего лицензией на проведение автоспортивных мероприятий самого высокого уровня, только добавит интереса к автоспорту в стране. "Но в любом случае на подготовку такого события необходимо время, поэтому ближайшие два года этап "Формулы-1" по-прежнему будет проходить в Сочи", - сказал Костин, комментарий которого ТАСС предоставила пресс-служба "Росгонок".

После переезда Гран-при России "Сочи-Автодром" продолжит свою работу. "Автодром продолжит функционировать не только как автоспортивный объект, но и получит новый виток развития, - сказал Титов ТАСС. - Мы сможем иначе подойти к вопросам использования площадки, так как многие ограничения, вызванные "Формулой-1", будут сняты".

О Гран-при России и "Игоре Драйв"

Российский этап "Формулы-1" проводится в Сочи на автодроме в Олимпийском парке с 2014 года. Контракт на проведение Гран-при России рассчитан до 2025 года. В нынешнем сезоне этап пройдет с 24 по 26 сентября. Семь прошедших гонок в Сочи выиграли пилоты "Мерседеса": четыре победы одержал семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон, две - финн Валттери Боттас, одну - завершивший карьеру немец Нико Росберг.