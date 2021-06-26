Борец Чехиркин победил Манцигова в контрольной схватке перед определением состава на Игры

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Российский борец греко-римского стиля Александр Чехиркин победил Абуязида Манцигова в контрольной встрече претендентов на поездку на Олимпиаду в Токио в весовой категории до 77 кг. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).

22 июня главный тренер сборной России по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили сообщил ТАСС, что Чехиркин и Манцигов являются кандидатами на участие в Олимпиаде, а двукратный олимпийский чемпион Роман Власов больше не рассматривается как участник Игр.

"В ходе предолимпийского сбора национальной сборной России по греко-римской борьбе прошла контрольная встреча между претендентами на поездку в Токио в весовой категории до 77 кг Абуязидом Манциговым и Александром Чехиркиным, - сообщили в пресс-службе. - Победу во встрече со счетом 4:1 одержал Чехиркин. Состав сборной России будет утвержден после заседания исполнительного комитета ФСБР".

"Прежде всего, я хочу поблагодарить тренерский штаб и лично Гоги Мурмановича [Когуашвили] за предоставленный шанс отобраться в олимпийскую сборную команду, - приводит пресс-служба комментарий Манцигова. - Была дана встреча, и Александр Чехиркин доказал, что является сильнейшим в этом весе. Хочу пожелать удачи всем ребятам на Олимпиаде".

Чехиркин является чемпионом мира 2018 года и чемпионом Европы 2014 года, Манцигов - чемпионом мира и Европы 2019 года.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.