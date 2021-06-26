Богачев: УНИКС хотел продлить контракт с Прифтисом, но вынужден срочно искать тренера

МОСКВА, 26 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетбольный УНИКС рассчитывал, что Димитрис Прифтис продолжит работу в клубе, и сейчас казанский клуб вынужден искать нового главного тренера при небольшом выборе на рынке. Об этом ТАСС заявил президент УНИКСа Евгений Богачев.

В субботу Прифтис стал главным тренером греческого клуба "Панатинаикос".

"Мы благодарны за работу Димитрису, но вообще мы хотели его оставить и надеялись на него, поэтому ждали две недели, пока он делал выбор, - сказал Богачев. - Сейчас выбор тренеров на рынке невелик. Три-четыре варианта есть, их изучаем. Среди них есть и российский специалист, посмотрим".

Прифтис возглавлял казанский УНИКС с 2017 года, он помог команде в прошедшем сезоне дойти до финала Еврокубка и Единой лиги ВТБ.