{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Единая лига ВТБ

Богачев: УНИКС хотел продлить контракт с Прифтисом, но вынужден срочно искать тренера

Греческий специалист в субботу стал главным тренером "Панатинаикоса"

МОСКВА, 26 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетбольный УНИКС рассчитывал, что Димитрис Прифтис продолжит работу в клубе, и сейчас казанский клуб вынужден искать нового главного тренера при небольшом выборе на рынке. Об этом ТАСС заявил президент УНИКСа Евгений Богачев.

На эту тему
Покинувший УНИКС Прифтис возглавил греческий "Панатинаикос"
Покинувший УНИКС Прифтис возглавил греческий "Панатинаикос"

В субботу Прифтис стал главным тренером греческого клуба "Панатинаикос".

"Мы благодарны за работу Димитрису, но вообще мы хотели его оставить и надеялись на него, поэтому ждали две недели, пока он делал выбор, - сказал Богачев. - Сейчас выбор тренеров на рынке невелик. Три-четыре варианта есть, их изучаем. Среди них есть и российский специалист, посмотрим".

Прифтис возглавлял казанский УНИКС с 2017 года, он помог команде в прошедшем сезоне дойти до финала Еврокубка и Единой лиги ВТБ.

Формула-1
Двукратный чемпион мира Алонсо намерен выступать в "Формуле-1" до 2024 года
Действующий контракт испанца с "Альпин" рассчитан до 2022 года
Читать полностью