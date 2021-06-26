Двукратный чемпион мира Алонсо намерен выступать в "Формуле-1" до 2024 года

ТАСС, 26 июня. Испанский пилот команды "Альпин" Фернандо Алонсо планирует участвовать в чемпионате мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" вплоть до 2024 года. Комментарий спортсмена приводит издание AS.

Ранее было объявлено, что француз Эстебан Окон продлил контракт с "Альпин" до 2024 года. На вопрос, где видит себя Алонсо в 2024 году, 39-летний испанец ответил: "Я буду здесь (в "Формуле-1 - прим. ТАСС). В качестве напарника Эстебана".

Алонсо дебютировал в "Формуле-1" в составе итальянской команды "Минарди" в 2001 году. В 2003 году Алонсо подписал контракт с командой "Рено", с которой дважды выиграл титул (2005, 2006). После этого испанец провел сезон в "Макларене", потом вернулся на два года в "Рено", а в 2010 году перешел в "Феррари". Проведя пять сезонов за итальянскую команду, Алонсо вернулся в "Макларен". После завершения сезона-2018 он приостановил карьеру в "Формуле-1", в чемпионат он вернулся в 2021 году, его контракт с "Альпин" рассчитан на два сезона.

За свою карьеру в "Формуле-1" Алонсо провел 321 Гран-при, в которых одержал 32 победы и завоевал 22 поула. В 2020 году Алонсо участвовал в ралли "Дакар" в зачете внедорожников в составе команды "Тойота", также он является двукратным победителем марафона "24 часа Ле-Мана".