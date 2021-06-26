Тарасова заявила, что на месте Черчесова подала бы в отставку после провала на Евро

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Главному тренеру сборной России по футболу Станиславу Черчесову после неудачного выступления команды на чемпионате Европы следовало бы подать в отставку. Об этом ТАСС заявила заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

В понедельник российские футболисты уступили датчанам со счетом 1:4 и не вышли в плей-офф первенства Европы, в группе B команда заняла последнее, четвертое место.

"Я бы на его месте уже сама ушла, - сказала Тарасова. - А как же? Меня интересует то, как играет команда. Он говорит, что его команда сыграла лучше всего, это у него лучший матч. Где это он лучший? Надо увольняться, если человек не понимает, что такое лучший, а что такое худший".

Игру сборной России в матче с датчанами Черчесов назвал лучшей "в плане качества и готовности". После матча главный тренер взял на себя ответственность за результат, при этом он выразил готовность продолжать работать с командой и готовить ее к матчам отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Российский футбольный союз и Министерство спорта России ставили перед сборной задачу выйти в плей-офф чемпионата Европы.