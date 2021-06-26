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Формула-1

Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Штирии

Российский пилот "Хааса" Никита Мазепин в воскресной гонке будет стартовать последним
© EPA-EFE/CHRISTIAN BRUNA

ТАСС, 26 июня. Нидерландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем квалификации Гран-при Штирии - восьмого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Заезды проходят на автодроме "Ред Булл Ринг" в австрийском Шпильберге.

Он проехал лучший круг за 1 минуту 3,841 секунды. Вторым стал финский пилот "Мерседеса" Валттери Боттас, его партнер по команде британец Льюис Хэмилтон показал третий результат.

Российский пилот "Хааса" Никита Мазепин стартует в гонке с последнего, 20-го места. Его партнер по команде немец Мик Шумахер стал в квалификации 19-м. В связи с ошибкой на пит-лейне в ходе пятничных свободных заездов Боттас на старте потеряет три позиции. Тем самым, Хэмилтон стартует вторым, третьим - британец Ландо Норрис из "Макларен".

Гонка состоится в воскресенье и начнется в 16:00 мск.

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