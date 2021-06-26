Российские пловцы не смогут провести предолимпийский сбор в Японии

МОСКВА, 26 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Сборная России не сможет приехать в Осаку для проведения предолимпийского тренировочного сбора, заключительный этап подготовки к Играм команда проведет во Владивостоке. Об этом ТАСС сообщил главный тренер национальной команды Сергей Чепик.

Сейчас большинство спортсменов готовятся к Играм на подмосковной базе "Озеро Круглое".

"Сейчас мы на "Круглом", 6-го вылетаем во Владивосток, где будем находиться до 22-го", - сказал Чепик, отметив, что отмена японского сбора никак не помешает подготовке команды к Олимпиаде.

Сбор в Осаке не удалось провести в связи с действующими в Японии ограничениями на въезд иностранцев.

Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа.