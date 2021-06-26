Ковалев: российские баскетболистки сумели выправить игру по ходу матча с испанками

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Баскетболистки сборной России одержали победу на чемпионате Европы над испанками за счет уверенной игры во второй половине встречи. Такое мнение журналистам высказал главный тренер россиянок Александр Ковалев.

В субботу россиянки выиграли у действующих чемпионок Европы со счетом 78:74 и квалифицировались в отборочный турнир на чемпионат мира 2022 года.

"Была тяжелая игра. В первой половине мы допустили много ошибок, но смогли исправиться и одержали большую победу для нас - обыграли европейских чемпионок, - сказал Ковалев. - Хотелось бы, конечно, выиграть еще и у Бельгии и побороться за медали, мы ехали за этим. Но главное, что мы выиграли сегодня и отобрались в квалификацию чемпионата мира".

Сборная России сыграет в матче за пятое место с командой Боснии и Герцеговины 27 июня.